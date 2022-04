"Finalement, Eupen a atteint plusieurs de ses objectifs" positive le T2 Kristoffer Andersen

Comme toute la famille noire et blanche, Andersen va"surtout retenir que ce week-end, on a acté le maintien".Car si certains l’ont oublié, notamment quand Eupen s’est invité en tête de la ProLeague à la mi-octobre, le maintien restait le premier objectif de l’AS cette saison.

"J’ai regardé le match de Seraing samedi.Assurer le maintien était un soulagement.Quand je suis arrivé dans le staff, dès le premier jour, l’objectif était celui-là.On a su se sauver mais aussi prendre part à une demi-finale de Coupe de Belgique.On a également lancé des jeunes.Donc au fond, par rapport à nos objectifs, ce n’est pas une mauvaise saison."

Mais le supporter est, par définition, un passionné qui prend plaisir à rêver.Et l’incroyable entame de championnat des Frontaliers a fortement contrasté avec la suite.

"Disons que lors des dix premiers matches, nous étions souvent au-dessus de notre réel niveau, avec le petit brin de chance nécessaire.Par après, nous étions parfois en dessous de notre vrai niveau"analyse celui qui a été joueur dans des clubs comme le Brussels, le Borussia Mönchenglabach II, Aalen, Duisbourg, Osnabrück, Ingolstadt, l’Alemannia Aachen, le Fortuna Cologne, mais aussi… l’ASEupen, en début de carrière. L’homme comprend dès lors bien le climat d’incertitude qui peut planer au-dessus de certaines têtes en ce moment.

«Tout donner pour se montrer»

"Savoir qu’on arrive en fin de contrat ce n’est pas toujours facile.Mais dans tous les cas, que tu restes, ou que tu partes, tu dois prester à fond pour te montrer.C’est dans ton intérêt, ne serait-ce que pour trouver un nouveau club" rappelle-t-il, lui qui a stoppé sa carrière il y a trois ans pour devenir entraîneur adjoint, d’abord à Aachen et ensuite à Eupen.

D’ailleurs, la question du staff reste elle aussi sans réponse à Eupen.Michael Valkanis et ses adjoints resteront-ils au club la saison prochaine?À quoi (et à qui) peut-on s’attendre pour l’exercice 2022-2023? Espérons en savoir plus rapidement, idéalement dès samedi soir, après le match face à Ostende et avant que certains ne s’en aillent pour de bons.Ils seront nombreux…