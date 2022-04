De nombreux abandons au Rallye de Trois-Ponts

Malgré un retour à des conditions hivernales la veille de l’épreuve, le Rallye de Trois-Ponts se sera finalement déroulé dans de bonnes conditions, même si les routes étaient restées piégeuses pour les cent-dix équipages ayant pris le départ. Dès la première étape spéciale à Wanne, plusieurs pilotes régionaux, et non des moindres, devaient renoncer comme Christophe Depreay, Jonathan Georges, David Schmetz ou Jean-François Wertz. Une liste des abandons qui s’allongeait encore avec les retraits de Bruno Blaise et Thomas Delrez alors qu’il occupait la deuxième place dans les Divisions 1 à 3. Sort identique ensuite pour Pierre Hubin, toujours en lutte pour une place sur le podium de la Division 4 à l’entame de la troisième et dernière boucle.