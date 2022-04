Virevoltant sur son flanc droit, le jeune homme a montré que le coach avait eu raison de lui faire confiance. À l’assist sur le premier but, il a donné du fil à retordre à la défense adverse. Combativité, jusqu’au-boutisme et altruisme, voilà des traits qui caractérisent son match. Comme sur l’action du premier but.

" Je reçois le ballon et j’essaye d’abord de tirer, explique-t-il.Comme mon tir est contré, je récupère le ballon, j’entre dans le rectangle et je centre en retrait pour Markus Klauser. Ça fait vraiment du bien de se montrer décisif et cela va m’aider pour ma confiance."

Rarement titularisé cette saison, il avait à cœur de montrer au coach et à ses coéquipiers qu’ils pouvaient compter sur lui."Ce n’est pas facile de rester sur le banc mais j’ai toujours continué à m’entraîner dur en semaine. Je remercie le coach qui m’a donné l’opportunité de jouer et de montrer que je peux être utile."

«Je suis encore jeune»

S’il quittera bien Raeren pour rejoindre l’Alliance des Hautes Fagnes (P2C) afin de retrouver du temps de jeu, le milieu offensif veut d’abord profiter de la fin de saison avec son club actuel.

"Il reste encore quelques matchs et le tour final à jouer. Je donnerai tout pour remonter sur le terrain. Chaque minute jouée en D3 est bonne expérience que je pourrais apporter à ma nouvelle équipe la saison prochaine."

Descendre de D3 en P2 peut sembler violent mais reculer, c’est peut-être le meilleur moyen pour mieux sauter. À 22 ans, Dieuveille a encore de belles années devant lui."Je suis encore jeune et je vais continuer à travailler pour remonter les échelons progressivement."Un discours plein de sagesse et de maturité.