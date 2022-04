Xavier Bouché, le «couteau suisse» de Stembert

Arrivé à l’âge de 15 ans au club de Stembert, Xavier Bouché (35 ans) y est resté fidèle et dévoué. Il a d’ailleurs noué une relation particulière avec le club."À la base, je suis joueur en réserve mais mon ami Marc Lekeu me reprend également le dimanche après-midi. Même si je sais très bien que mon temps de jeu en équipe première sera toujours limité, c’est avec plaisir que j’effectue d’autres tâches pour le groupe. Quand je ne m’occupe pas du matériel, je gère les vareuses ou je fais la feuille de match. Ce sont des petites actions qui aident et facilitent la vie du noyau."