Contacté par le président verviétois Raphaël Boccardo lorsque Patrick Tamburrini a annoncé qu’il ne rempilerait pas au RCSV (en décembre dernier), Toni Castagna n’a pas hésité à répondre positivement à l’appel, même si son arrivée était initialement prévue pour la saison prochaine."Je tiens tout d’abord à préciser que j’ai été contacté quand Tamburrini a annoncé qu’il ne prolongerait pas. Je connais Monsieur Boccardo depuis des années. D’abord lorsqu’il présidait Vottem, puis Fléron. Je coachais alors Beaufays, puis l’Étoile Dalhem. Il m’a présenté son projet pour Verviers, et cela m’a plu. En plus, je suis ravi qu’il soit venu vers moi après ma maladie", avoue l’ancien joueur de Bellevaux ToniCastagna. En janvier 2021, l’ancien coach de Beaufays et de l’Étoile Dalhem avait reçu une terrible nouvelle. Les médecins lui avaient diagnostiqué un cancer de la moelle osseuse."C’est comme une leucémie. J’ai été soigné et, touchons du bois, je n’ai plus rien", se réjouit-il.

Plus vite que prévu

Attendu pour la saison 2022-2023, Toni Castagna a dû précipitamment reprendre le flambeau suite au départ anticipé de Patrick Tamburrini la semaine dernière."J’avoue que je n’ai pas vraiment eu le choix. J’ai évidemment dit oui pour le club et pour le président, mais le groupe est décimé, et vraiment pas assidu aux entraînements. Pour mes deux premières séances, ils étaient six ou sept. C’est évidemment impossible de préparer des phases de jeu", soupire-t-il. Pourtant, il y a encore quelque chose à jouer cette saison."On va jouer le coup à fond pour atteindre le tour final. La saison prochaine sera tout autre avec les transferts et le projet du président. Il faut évidemment que la sauce prenne, mais j’ai l’espoir et l’intention de jouer les premiers rôles en P2", conclut-il.