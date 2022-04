Mon contrat se finissait le 31 mars de toute manière, j’ai simplement refusé une prolongation au vu de la situation. Le club ne va pas rester en première division, qu’importe les résultats, et que cela enlevait le challenge sportif du coup.

Que retiendras-tu de cette expérience en Belgique?

De cette expérience, j’en retiens du positif et du négatif. J’ai passé de très bons moments avec mes coéquipières qui sont des filles au top. Et malgré les différents soucis au fur et à mesure de la saison, le comité du club était agréable. Par contre, c’est vrai que d’un point de vue sportif, ça a été compliqué et difficile moralement. Je suis une mauvaise perdante et quand il y a autant de facteurs qu’on ne peut pas gérer en tant que joueuse, qui affectent la performance de l’équipe, c’est d’autant plus frustrant.

Sais-tu déjà de quoi sera fait ton avenir basket?

Pour le futur, ce sera encore sur un terrain de basket à 100% mais je ne sais pas encore dans quel pays ou championnat. J’ai envie de retrouver le plaisir de la performance dans une équipe compétitive à son niveau, pour continuer à me développer encore en tant que joueuse.