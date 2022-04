1.Play-downC’est officiel, il n’y aura pas de play-down chez les dames de TDW. L’absence d’enjeu sportif - Pepinster est le descendant connu - a conduit les clubs concernés et la fédération à aller dans ce sens. Jean-Luc Cornia, le coach pepin, souhaitait pourtant les disputer afin de ne pas voir la saison s’arrêter ce 2 avril! La pause va en effet être longue avant de redémarrer en R1.

2.Play-offAubel(R2) reste dans le coup pour le second tour de la compétition et renforce un peu sa quatrième place avec la défaite de Natoye. Et ce, avant un test important ce mercredi à domicile face au leader Neufchâteau. Une victoire laisserait penser que tout reste possible dans la course à la montée, une défaite remettait en cause jusqu’à la participation aux play-off. Car les Aubelois enchaîneront ensuite deux déplacements avant un derby face à Ensival et une dernière sortie à Charleroi (2e), un sacré programme! En P1,Spase rapproche d’une place donnant accès aux play-off. Le club souhaiterait y participer mais sans prendre le risque de devoir accepter une montée en R2. Actuellement, seul Alleur est inscrit à ce second tour de compétition qui risque bien de ne pas voir le jour. Les candidats ont jusqu’au 29 avril pour s’y inscrire.

3. Maintien Dans la course au maintien en P1,Welkenraedt(8 victoires) fait la mauvaise opération en laissant le RSW Liège C venir chercher un septième succès. D’autant que Hannut (8 victoires) a fait de même àDison-Andrimont. Nos deux régionaux perdant une belle occasion de se mettre un peu plus à l’abri. En P2,Aubel Bdécroche un quatrième succès encourageant face à Verlaine mais Hannut B a, lui aussi, empoché l’enjeu. Les deux équipes continuent donc à se partager la lanterne rouge. La première équipe sauvée est à deux victoires, les Aubelois ont encore six rencontres à jouer.