Buts:Marechal (0-1, 53e), Erkens (0-2, 67e), Dupret (0-3, 77e), Aelens (0-4 puis 0-5, 80e et 89e).

"Une rencontre à oublier au plus vite. Nos adversaires se sont procuré une bonne vingtaine d’occasions, et le score aurait pu être encore plus sévère"analysait Guillaume Delclisard, le T1 Lambermontois.

"Honnêtement, il n’y a pas vraiment eu de match, le score aurait pu être bien plus lourd. Je félicite mes joueurs pour leur sérieux tout au long du match"confiait l’entraineur de la SRU Verviers, Cédric Flon, très heureux de revenir jouer à Lambermont, son"club de cœur".

Trois-Frontières B 2 – Heusy B 1

Buts: Hagelstein (1-0, 31e), Dorr sur pen. (2-0, 36e), Thomas (2-1, 41e).

Carte rouge à Heusy B: Nchang (2J).

"Ce n’était pas du grand football, mais mes joueurs ont fait preuve d’une belle mentalité. On retiendra uniquement les trois points"résumait Benoit Born, le T2 de Trois-Frontières B.

"Une très belle première demi-heure de notre part. Malheureusement, Nchang commet deux grosses erreurs défensives avant de se faire exclure. Dommage, car il y avait possibilité de prendre des points aujourd’hui"regrettait Jean-Claude Léonard, le mentor Heusytois.

Welkenraedt B 0 – Bolland 0

"Face au leader, on s’est procuré deux grosses occasions, mais on n’a pas réussi à les concrétiser. Le score nul est assez logique, mais si nous avions été un peu plus réalistes devant le but adverse, nous aurions pu remporter trois points très importants dans la course au titre"relatait le Welkenraedtois Cédric Delhougne.

Même son de cloche pour Antoine Wilkin, le coach de Bolland:"Le score est logique, Welkenraedt s’est procuré de nettes occasions. De notre côté, on n’a pas été assez présents offensivement. On loupe la belle opération au général, on est tous déçus."

Union Limbourg 0 – Hombourg B 4

Buts: Dobbelstein (0-1, 12e), Pinckaers (0-2, 25e), Doelen (0-3, 66e), Bieleu Ngameni (0-4, 78e).

"On ne s’est pas entraînés cette semaine, car la plupart de mes joueurs étaient grippés. Nous avons été inexistants aujourd’hui. C’est vraiment décevant, on est en train de gâcher notre belle saison"pestait l’entraîneur Dolhaintois, Alex Sacré.

"Malgré de nombreuses absences, mon équipe est très compétitive chaque semaine. Pour cette rencontre, nous avons fait appel à 3 juniors, et ils ont fait le job"soulignait Fred Gutkin, le tacticien Hombourgeois.

Magnée 5 – Battice B 2

Buts:Guddye (0-1, 10e), Mauro (1-1, 17e), Guddye (1-2, 23e), Lu. Lampe (2-2, 26e), Ramy (3-2, 29e), Lu. Lampe (4-2, 48e), Ramy (5-2, 52e).

"Une 5e victoire d’affilée, on commence à penser à la 3e tranche. Aujourd’hui, notre victoire est dans l’ensemble méritée, on a fait preuve de caractère"se réjouissait Sébastien Poelmans, le joueur-entraineur de Magnée.

"Une succession de mauvais choix de l’arbitre ont gâché la rencontre. C’est frustrant, car nous avions fait une belle entame de match. Ces décisions arbitrales nous ont fait perdre le fil"regrettait le coach Batticien, Clément Weber.

EN BREF

Suite à un contact fortuit avec un adversaire,Florent Menten (Heusy B) a dû être emmené en ambulance. Il souffre d’une fracture du nez.