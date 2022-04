Buts:S.Onder (1-0, 3e), C.Delville (2-0, 7e), S.Onder (3-0, 64e), Quickels (4-0, 69e), Rosciglione (5-0, 86e), Lenz (5-1, 87e)

Après avoir étrillé l’Entente Pepine B la semaine dernière, Soiron a remis le couvert face à son autre voisin: Cornesse B."J’avais demandé à mes joueurs d’aborder le match sérieusement et ils l’ont très bien fait puisqu’on menait déjà 2-0 après sept minutes"se félicite Christophe Romain le mentor soironnais. "On a les possibilités pour revenir à 2-1 mais on n’en profite pas.Ce match est finalement à l’image de notre saison."explique pour sa part le T1cornésien Raphaël Van Acker qui aura tout de même pu assister au bijou de Mike Lenz en guise de consolation. En effet, ce derniersauvait l’honneur pour Cornesse B en fin de partie d’un superbe lob du milieu de terrain.

Grivegnée 1 – Minerois B 1

Buts:Vansichem (1-0, 10e), Marino sur pen.(1-1, 68e)

Petite contre-performance pour Minerois B et son coach Francesco Dell’Aquila."Sans arbitre et dans un contexte vraiment très spécial, nous n’avons pas été bons en première mi-temps", explique le technicien."On a retrouvé notre foot dans la deuxième partie du match mais ça n’a pas été suffisant pour l’emporter."

Barchon 5 – Ent. Pepine B 0 (forfait)

Faute de forces vives, les troupes de Mathieu Klassen ont déclaré forfait pour la troisième fois cette saison."C’est de plus en plus compliqué de trouver des joueurs et ça devient assez pénible"indique un coach pepin quelque peu désabusé.