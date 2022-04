RBC Aubel B 71 - BC Verlaine 51

RBC AUBEL B:Grégoire 2, Luparello A. 19, Luparello J. 8, Leduc 3, Wagemans 5, Goemans 4, Blaise 13, Albert 0, Perin 4, Glaude 13.

En pleine opération maintien, Aubel B engrange un succès important. "Belle victoire en équipe avec un Andy Luparello en réussite", résume Gauthier Liégeois, le coach aubelois."Le deuxième quart nous place aux commandes avec 10 points d’avance à la mi-temps puis on a contrôlé la fin du match."

Série B

Theux BC 70 - St-Louis C 63

Évolution du score: 10e: 16-10, 20e: 27-35 (11-15), 30e: 41-37 (14-12), 40e: 55-55 (14-18), 45e: 70-63 (15-8).

THEUX BC: Lentz 1, Valenduc 3, Rondoz 12, Caro 15, Lerho 8, Schimanski 7, Caubergh 26.

Cinq joueurs disponibles à Theux auxquels s’ajoutaient Lentz (U18) et Gilles Lerho (P3). Pour une victoire après prolongation contre une équipe jeune et très agressive."Après une bonne entame de match, on est toujours resté devant au score mais sans jamais vraiment réussir à creuser un écart", constate le coach Sébastien Hella. "Très concentré sur le plan défensif mais maladroit en attaque, on a su garder le cap malgré notre manque de rotations."

Mais contre toute attente, les Liégeois ont arraché une prolongation profitant d’un lancer franc (sur deux) loupé de Valenduc. L’expérience theutoise permettra de remporter l’extra-time.

Bonne nouvelle pour la saison prochaine, Romain Klassen (ex-Aubel et BC Verviers) reprendra du service à Theux après deux ans d’arrêt.

RABC Ensival B 74 - Stavelot 70

Évolution du score: 10e: 24-14, 20e: 39-34 (15-20), 30e: 59-49 (20-15), 40e: 74-70 (15-21).

RABC ENSIVAL B:Bonny 15, Lejeune 16, Louis 13, Delporte 6, Mourant 6, Detry 6, Delsemme 0, Erkenne 5, Buizza 4, Dessart 1, Dohogne 2.

Les Ensivalois rentrent bien dans le match en prenant rapidement dix points d’avance dans le premier quart-temps."Ensuite, on pense que le match est fini et on relâche", constate le coach Jérémy Delsemme qui vivra une seconde mi-temps de la même facture."On respecte les principes demandés pour prendre 15 points d’avance avant de laisser l’adversaire revenir. Une bonne gestion de la fin de match nous permet néanmoins de repartir avec la victoire dans ce derby."

Verviers B 76 - Belleflamme C 69

BC VERVIERS B:n.c.

"Cela n’a pas été un match facile, la qualité des jeunes et talentueux joueurs de Belleflamme n’y est pas étrangère", analyse Fred Carton, le coach du BC Verviers B."Nous avons souvent trouvé des solutions sur leurs différentes défenses mais nous ne faisions pas les efforts nécessaires pour faire dès stops défensifs et créer un écart."

Les Verviétois sécurisent leur seconde place en vue d’un éventuel test-match des meilleurs seconds.