Martin Wintgens et Olivier Léonard cumulent 44 saisons à Spa

Le dernier match à domicile en TDM2 du Casino Spa le week-end dernier était particulier, un peu plus encore, pour Martin Wintgens et Olivier Léonard qui n’ont connu que le club thermalien jusqu’ici."J’y ai commencé en baby à l’âge de 4 ans et je quitte seulement maintenant alors que je vais avoir 26 ans, donc 22 ans au total pour moi", comptabilise Martin Wintgens. Les comptes sont identiques pour Olivier Léonard néanmoins un an plus jeune que son coéquipier mais qui a aussi démarré le basket un an plus tôt."Cela me fait mal au cœur de devoir quitter mon club, je ne m’imaginai pas un jour devoir partir", explique ce dernier."Mais je comprends le comité qui a dû prendre une décision pour la pérennité du club."