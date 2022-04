"Je n’ai pratiquement pas dû effectuer un seul arrêt. Et malheureusement pour mon équipe et moi-même, je choisis le bon côté sur le penalty de Camara mais la balle est bien placée et elle prend le piquet rentrant."Le capitaine des Sterlains était bien évidemment déçu au coup de sifflet final, après la déroute 0-1 des siens contre les Carriers, sur ce seul penalty.

"Ça aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre, sur un terrain enneigé par endroits et compliqué pour les deux équipes. On a eu la possession du ballon mais on ne s’est pas créé plus d’occasions que Sprimont. C’est bien beau d’avoir la balle mais nous avons clairement manqué de justesse dans le dernier geste. Puis on se fait malheureusement surprendre derrière."

Parmi les équipes toujours en lice pour une qualification au tour final, Ster fait la mauvaise opération de la journée, au vu des résultats de ses adversaires directs en haut de classement. Julien Crespin ne se laisse pour autant pas abattre et veut toujours croire en l’objectif de son club.

« La défaite d’aujourd’hui ne change rien à notre volonté de tout faire pour disputer le tour final. Nous allons maintenant enchaîner quelques gros matches avec des duels contre Elsaute, Fize et Aubel, c’est-à-dire trois concurrents directs. Ça se resserre donc il va falloir prendre des points, idéalement dès jeudi à Elsaute, pour rester dans le bon wagon et voir comment ça se passe autour de nous. Un faux-pas peut arriver à tout le monde, c’est notre cas aujourd’hui. Notre prestation n’était pas mauvaise, mais on peut et on doit faire beaucoup mieux. Surtout au niveau du rythme car c’était un peu trop mou ce dimanche »conclut le portier sterlain.