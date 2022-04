Jonathan Monte (Aubel) : « On n’est plus là pour terminer huitièmes »

Grâce à ce précieux succès acquis dans le froid, les Siropiers restent en haut de tableau, en course pour le tour final. À la mi-temps, ils étaient même virtuellement revenus… à quatre unités de La Calamine (alors menée contre l’UCE). Voire une seule potentielle, en cas de victoire dans la rencontre d’alignement face à Ster-Francorchamps (mi-avril)."Mais honnêtement, on ne regarde pas le score des autres équipes à la mi-temps. On reste concentré uniquement sur notre prestation. L’objectif est de toute façon de décrocher un maximum de points", assure Jonathan Monte. Histoire de viser le tour final, désormais clairement évoqué au sein du noyau et de son staff."Dans notre position, on n’est plus là pour terminer huitièmes ou quoi, ce serait une déception et un vrai gâchis de notre saison."

Avec Jonathan Monte (qui a prolongé pour 2022-2023) au but?"Comme tous, j’aime jouer le plus possible. Mais le coach fait ses choix et n’hésite pas à changer de gardien. Laurent et moi, on l’accepte. Ici, on va enchaîner les matchs: on va avoir besoin de tout le monde."