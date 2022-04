Jalhay n’a pas gagné au Lotto mais se veut ambitieux la saison prochaine

Les Bleu et Blanc ont déjà annoncé sept transferts et la campagne n’est pas encore terminée. Après Quentin Dessaucy, Bill Theysgens, Kévin Raets, Dick Huppertz, Tom Stembert et Clément Mertens, Jalhay a annoncé ce week-end l’arrivée de l’attaquant Selou Ly. Avec cette belle brochette de renforts, certains se demandent si Jalhay n’a pas gagné au lotto.

"J’avais envie de construire mon équipe moi-même, explique Raphaël Sutera, le mentor jalhaytois.J’espère créer quelque chose de positif à Jalhay. On va refaire le terrain et les vestiaires, les jeunes sont de plus en plus nombreux au club, c’est le bon moment.

J’ai envie de voir Jalhay ailleurs qu’en P4 ou en bas du classement en P3, j’ai clairement une idée derrière la tête même s’il faudra peut-être deux ou trois ans pour y arriver. Je m’investis énormément pour cela."

«Obligatoire de rester en P3»

Une telle ambition a un certain coût et Rocco Sutera n’a pas gagné à l’EuroMillions. Il travaille à la fois pour le maintien et pour la saison prochaine. Construire une équipe pour jouer le top en P3 et se retrouver en P4, voilà qui ferait tâche et qui pourrait remettre en cause les arrivées de certains.

"Même en P4, les transferts viendraient tous sauf Selou Ly, précise le coach jalhaytois.Mais il est obligatoire de rester en P3. Depuis les annonces des accords avec Dessaucy et Raets, des joueurs me téléphonent pour me proposer leur service. Pour le moment, il est très facile de discuter pour conclure un transfert. On a voulu se renforcer mais je n’oublie pas les joueurs actuels. Tous les postes seront doublés, il y aura de la concurrence à tous les niveaux. On parle beaucoup de notre future équipe, dans les buvettes comme sur les réseaux. Nous allons assumer ce nouveau statut, on ne jouera évidemment plus uniquement pour assurer notre maintien."