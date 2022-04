Herve-Battice s’impose à Ciney: le retour de Collignon déterminant

Privé de Poussart (vacances) et Cosentino (travail), Herve-Battice saluait le retour de Collignon – après sa fracture de l’auriculaire – au moment de se déplacer à Ciney, mieux classé au général."Une fois de plus, malgré de nouvelles absences, j’ai pu compter sur un groupe soudé qui ne s’est pas découragé malgré plusieurs ratés qui auraient pu entacher notre moral", se réjouit le coach Alain Denoël."Au contraire, on a de mieux en mieux respecté les consignes et les filles ont eu l’intelligence d’être plus agressives offensivement lorsqu’elles ont vu que leurs tentatives à distance échouaient."