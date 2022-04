"En cas de défaite, j’aurais été fâché du contenu mais pas de la mentalité. À ce niveau, le groupe a encore répondu présent", nous glissait le coach Boris Dome au terme de la rencontre.

Il mettait alors en avant ses deux moteurs: Julien Williot et Kevin Fassin. Ces deux-là n’ont pas ménagé leurs efforts et se sont dépensés sans compter, poussant leurs jeunes coéquipiers à faire de même.

"Pour le moment, j’arrive à tirer le meilleur de mon jeu et par la même occasion un peu le reste du groupe", expliquait Kevin Fassin."Nous, les anciens, sommes là pour pousser les jeunes vers le haut. Et puis, le coach m’avait dit que si j’étais la clé du match, il m’offrait un Quick (rire)."

Bien installé à la seconde place du classement, Elsaute s’est fixé le tour final comme objectif. Pourtant, La Calamine ne possède que quatre unités d’avance et le titre semble jouable. Mais là, le sujet semble un peu tabou du côté des Étoilés.

"Le club a des ambitions, des jeunes arrivent et, si on peut aller arracher le tour final, ce serait bien. Le coach essaye de protéger le groupe et c’est normal. Nous, on n’a pas de pression, on est là et on espère y rester. On va jouer tous nos matches à fond. On est ambitieux et il y a des choses à découvrir. La Calamine? Bien sûr qu’on regarde ses résultats."

À 27 ans, l’ancien Verviétois semble plus motivé que jamais. Cette motivation, il veut la mettre au service d’Elsaute avec qui il veut continuer à grandir. "Je me sens bien ici et je me vois y rester longtemps" conclut Fassin."Avec mon caractère, Boris est le coach qu’il me faut, même si parfois c’est un peu chaud entre nous (rire)."