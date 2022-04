Welkenraedt «très déçu» par la volte-face de Brice Nelissen (Warsage)

On s’en rappelle, Welkenraedt annonçait début janvier l’arrivé de Brice Nelissen en provenance de Warsage. Il n’en sera toutefois finalement rien puisque l’ancien joueur de Minerois est revenu sur sa parole et restera dans son club la saison prochaine."J’ai fait l’erreur de signertrop vite"explique Nelissen."Lorsque j’ai donné mon accord, Welkenraedt était en tête et j’avais bon espoir qu’ils montent.Et même s’ils restaient en P3, ils m’avaient promis des renforts.On m’avait même cité des noms comme Benoit Simon (Ster-Francorchamps), Thomas Thelen (Ster-Francorchamps) ou encorePierre Kever (Hombourg).Or, on en est loin.Je sais que ce que j’ai fait n’est pas correct et je m’en excuse mais la situation fin mars ne correspond pas non plus à ce pour quoi j’avais signé en janvier."Du côté de Welkenraedt, on a assez mal pris la volte-face du joueur."Il était bien clair qu’on tablait sur une saison en P3"pointe le coach Greg Degotte. "La P2, c’était du bonus.Quant au mercato, qui est-il pour juger de la qualité des transferts qui ont été réalisés?Je suis très déçu par cette attitude qui ne correspond pas à mes valeurs de respect et d’éducation."Voilà qui est dit.D.BA.