Cartes rouges: Tall (90e+4), Wilmots (90e+4).

Cartes jaunes: Pupe, Manfredi, Reuse, Musset, M. Wilmots.

Buts: Perseo (1-0, 29e), Tall (1-1, 90e).

VISÉ:Crémer, Brrou, Dequaire, R. Wilmots, Rayane, Manfredi, Gerits, M. Wilmots, Cascio, Perseo (74eMusset), Legear (27eThuys).

WINKEL:M. Kudimbana, Dujardin, Reuse, Pupe, Verhooghe, Dauchy, Beyens, Dewaele (65eClyncke), Waeghe (65eVoskanian), Debouver (75eTall), B. Kudimbana.

Les hommes de Riga prennent l’avantage via Gregory Perseo, sur un coup-franc. Visé est moins fringant après le repos. Winkel est très peu dangereux ou bute sur un Crémer alerte mais passe presque tout le 2ème acte dans le camp Bassi-mosan."Quand tu fais la différence en 1e mi-temps, tu veux continuer à faire du jeu mais tu ne veux pas te découvrir non plus", dit le T2 Bernard Smeets. "Le banc ne nous a pas soulagés non plus mais on a fait preuve de solidarité sur ce match."Vient alors un coup-franc de Winkel à la 90e. Maki Tall est esseulé au 2epoteau et arrache un nul qui n’arrange nullement les Visétois.