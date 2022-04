Carte jaune:Rexhepi.

Buts:Tricha (1-0, 18e), Bourhaba (1-1, 65e).

AUBELB:Cloes, Malta, L. Dejalle, Dumont (16eSchonbrodt; 85eGoffart), Ernst, C. Dejalle, Beckers, Lennertz, Rexhepi (87ePesser), Beuken, Tricha (62ePauporte).

RCS VERVIERS:Struzik, Bourhaba, Mokoko, Arakaza, Jerosme, Lusinga, Boulmalf, Franssen, Bertrand, Lomma, Elias (46eVita).

Les Aubelois n’ont pas perdu de temps pour lancer ce duel face au RCSVerviers. À la 4e, l’attaquant visité Nizar Tricha s’offre le premier face-à-face avec le gardien verviétois Struzik, mais celui-ci détourne l’envoi.Peu avant la 20e, le même Tricha profite d’une mauvaise relance de la défense visiteuse pour ajuster Struzik (1-0).

Les Aubelois contrôlent sans pouvoir vraiment se créer d’occasion. Des occasions qui ne viendront pas plus du côté des Béliers."Je pense que si on marque le deuxième en fin de première période ou même comme je l’avais demandé en début de seconde, la victoire était à nous", analyse le joueur-entraîneur aubelois David Malta.

Une seconde période que les visiteurs reprennent avec de meilleures intentions. "On a remis les choses en place", explique le nouveau coach Toni Castagna. Peu avant l’heure de jeu, Medhi Lomma voit son coup franc passer à côté du but de Romain Cloes. À la 65e, le capitaine verviétois Younes Bourhaba égalise d’une magnifique frappe enroulée dans la lucarne sur un corner de Medhi Lomma (1-1).

Le score ne bougera plus, malgré deux grosses occasions du côté aubelois avec une volée complètement ratée de Loïc Beckers et un coup franc de Faton Rexhepi juste à côté des buts. Dans le camp verviétois, Medhi Lomma sur coup franc et Younes Bourhaba voit aussi leur envoi manquer le cadre.

"Une mi-temps pour chacun.On a eu peur de jouer foot en seconde période.On a perdu le jeu en triangle à la aubeloise.On est retombé dans un foot de combat qui ne nous convient pas. Maintenant, j’aurai signé à deux mains pour un point face à Verviers", avoue le joueur-entraîneur aubelois David Malta.

Dans l’autre camp, on est soulagé d’avoir pris un point après la pauvre première période. « On a fait une première mi-temps catastrophique.On n’a même pas frappé au but. On a remis les choses à plat à la pause.On a même l’occasion de faire 1-2 en fin de match.Je pense que le nul est logique dans son ensemble », concède le technicien verviétois Toni Castagna.