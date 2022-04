CASINO SPA: Wilkin 11, Mertens 6, Cornet 0, Nicaise 6, Van den brule 10, Franck 17, Wintgens 12.

C’était la dernière apparition des Spadois en TDM2 à domicile, le président Collard interrompait l’échauffement pour les réunir quelques minutes avant le match afin de les remercier et de leur offrir une bouteille de vin. Il y avait évidemment beaucoup d’émotion dans le groupe et son staff arrivés au terme d’une belle aventure puisque le club a décidé de ne pas poursuivre à ce niveau la saison prochaine.

Les Spadois ont donc sans doute été cueillis à froid par Geel - dont l’avenir est incertain et qui ne s’était déplacé qu’à sept -, les visiteurs filant à 0 à 8 en une minute de jeu. En sous-effectif de part et d’autre - Bonaventure et Léonard sont blessés à Spa alors que Lodomez se mariait -, la défense de zone était de mise dans les deux camps. Les Spadois revenaient dans le coup et passaient pour la première fois devant au terme du premier acte (26-25) sur un trois points de Nicaise. C’était aussi l’unique avantage des Thermaliens très vite dépassés par une équipe de Geel au jeu bien rodé (15e: 28-36).

Les Spadois démobilisés

Les pertes de balle se multipliant dans les rangs locaux, l’adversaire en profitait pour multiplier les contre-attaques rondement menées et s’envoler (20e: 33-51, 30e: 55-75). Les Spadois étaient même complètement démobs dans le dernier acte (7-31).

"Plus les semaines passent, plus chacun attend avec impatience que la saison se termine", reconnaît Valéry Borgers."Dans ces conditions difficiles, la motivation ne fait que s’éroder."

Raison pour laquelle le club a fait le nécessaire pour avancer la rencontre prévue fin avril à Liège au mardi 12, ce sera le dernier devoir des Spadois qui iront d’abord ce vendredi à Hasselt.