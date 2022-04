Carte jaune : Delbrassine.

Buts : Binet (0-1, 31e), Bonnechère sur pen. (1-1, 34e), Gerits (1-2, 47e), Delbrassine csc (1-3, 55e), Zougar (2-3, 60e), Hauteclair (3-3, 75e), Ernst (3-4, 83e).

FAIMES : Houart L., Bonnechère, Delbrassine, Massart (80e Houart Q.), Mostade (80e Denomerenge), Eeke, Simon (59e Zougar), Jacques, Mailleux, Hauteclair, Pousset.

RECHAIN : Perazzelli, Machiroux (77e Xhonneux), Roche, Delchambre, Biduaya, Barry, Marlet, Ben Sellam, Ernst, Gerits, Binet.

Faimes débute en mode mineur. Malgré un premier essai de Eeke directement sur Perazzelli, les Verts n’y sont pas. D’ailleurs, Mostade accroche Ernst dans le rectangle et provoque un penalty. Le capitaine de Rechain s’élance, mais Houart part du bon côté et capte le ballon. Ce n’est que partie remise pour les visiteurs. À la demi-heure, Binet, à qui on laisse de l’espace, lobe Houart d’un tir à distance (0-1). Faimes réagit par l’entremise de Hauteclair, lui aussi accroché dans le rectangle. Bonnechère s’élance et prend Perazzelli à contre-pied (1-1).

À la reprise, Ben Sellam se joue trop facilement de la défense locale et arme un tir. Houart repousse dans les pieds de Gerits qui met au fond (1-2).

Peu avant l’heure de jeu, Delbrassine et Houart ne se comprennent pas. Le défenseur, pressé par un Rechaintois, manque son intervention et, tandis que Houart vient à leur rencontre, il met en chandelle. Le ballon part en cloche, rebondit et file dans le but (1-3). Gag!

Hauteclair, l’un des rares à évoluer à son niveau avec Bonnechère, rend espoir aux siens. Il passe à Zougar qui marque alors qu’il vient de monter au jeu (2-3). Un quart d’heure plus tard, le même Hauteclair met un missile sur l’équerre. Le ballon rebondit sur le dos de Perazzelli et termine sa course dans le but (3-3). On sent que les Verts peuvent passer devant, mais une énième erreur défensive les prive du point du partage. Ernst reçoit la balle dans le rectangle. On le laisse aisément contrôler le cuir qu’il propulse au fond des filets (3-4).

L’entraîneur rechaintois, Lloyd Vanaubel, était heureux de la victoire de ses ouailles:"Nous la dédions à notre coach, Andy Piters, qui a été opéré avec succès cette semaine. Les nouvelles sont bonnes. Les joueurs avaient à cœur de la lui offrir. Je suis très content de notre prestation. Même dans les moments chauds, nous n’avons pas baissé les bras. Grâce à notre envie et à notre esprit de groupe, nous ne nous sommes pas effondrés après le penalty manqué. C’est la victoire de l’espoir."