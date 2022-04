Cartes jaunes: Bernard, Laloux, Geurde, Yema Shongo, Polis, T. Paquet, Roberty, Guillaume.

SPRIMONT: Biersard, Gorry, Laloux, Burton, Bernier (76eBruylandts), Bury, Bernard, Lambrechts (60eSaccio), Geurde, Yema Shongo (83eOtte), Moukoko.

OPPAGNE:Mazzara, R. Bonjean, Jé.Jadot, T.Paquet, Kersten, Guillaume, Polis, Nzembo, Raskin (67’, Kurbali), Jo. Jadot, Roberty.

On est dans les arrêts de jeu d’un match qui ne restera pas longtemps dans la mémoire des rares spectateurs présents. Sprimont pousse tant et plus pour essayer de trouver la faille dans la défense visiteuse. Un dernier corner arrive dans le petit rectangle, Gwénaël Mazzara y va de bon cœur dans sa sortie et plaque au sol Pierre-Alain Laloux qui s’apprête à ajuster sa tête. La colère gronde du côté de Sprimont quand l’arbitre décide d’ignorer la faute tandis que dans le camp d’Oppagne tout le monde pousse un gros ouf de soulagement."On a eu les possibilités de faire la différence, mais on a manqué de justesse dans le dernier geste",regrette le coach de Sprimont, Hervé Houlmont