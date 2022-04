Cartes jaunes:Niro, Gilain, Laschet, Fastrez, Defresne.

Buts:Klauser (1-0, 10e), Klauser sur pen. (2-0, 43e), Lorenzon (2-1, 55e), Stochkov (3-1, 84e).

RAEREN-EYNATTEN:Longaretti, Koonen, Niro, Kupper, Thonus, Dohogne, Klauser (90eMauel), Stoffels, Mangaya (65eStochkov), Diané, Bong (77eLaschet).

ONHAYE: De Vriendt, Leclef, Granville, Defresne, Lizen (78eDavrichov), Guiot (85eHendrick), Gilain, Poncelet (46eBouterbiat), Delplank, Gall (88eFastrez), Lorenzon.

Voilà une nouvelle équipe du top 4 qui est tombé à Raeren. Après Sprimont et Rochefort, c’est Onhaye qui est venu prendre une gifle en terre germanophone. Sur un terrain difficile qui avait été déblayé en matinée par les supporters et les bénévoles, c’est pourtant une équipe raerenoise complètement remaniée, mais pas moins valeureuse, qui accueillait des Walhérois ambitieux.

Si le début de la partie était équilibré, ce sont les locaux qui allaient prendre l’avance, dès la 10e minute de jeu, grâce à un beau travail de Mangala sur la droite. Rarement aligné cette saison, le jeune homme débordait sur la droite et servait Klauser sur un plateau pour le 1-0.

Les visiteurs réagissaient et auraient pu revenir au score, notamment sur cette action de Poncelet dont la tentative était déviée de justesse en corner par Koonen.

Puis, survenait la première des deux actions litigieuses de la partie. Un penalty sifflé en faveur des Raerenois pour une faute, peu évidente, sur Bong (43e). Klauser se chargeait d’inscrire son deuxième but de l’après-midi.

20 cm de neige le matin

Décidés de réagir, les hommes de Lionel Brouwaeys pressaient très haut dès la reprise et mettaient Longaretti à contribution à plusieurs reprises. Et c’est tout logiquement que Lorenzon réduisait le score de la tête (55e). Le match était relancé et les visiteurs accéléraient leur rythme pour tenter l’égalisation. Ils y parvenaient à la 70e mais l’arbitre annulait le but pour une poussée sur le gardien, au grand dam des visiteurs. Si ces derniers ne baissaient pas les bras, ils se faisaient punir en contre à sept minutes du terme. Stochkov, entré au jeu quelques minutes plus tôt, tuait tout suspense.

"Il y avait 20 centimètres de neige sur la pelouse à 10h du matin et avec tous mes absents, on aurait pu remettre le match mais ce n’est pas dans la mentalité du club de se cacher derrière des excuses pareilles, précise Jonathan Négrin.Tous les gens du club ont fait un travail formidable pour nous permettre de jouer. Et la victoire et leur plus belle récompense."