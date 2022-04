RBC AUBEL:Grooteclaes 2, Gorlé 4, Gerarts 11, Perin 17, Bousmanne 12, Lambot 7, Liégeois G. 4, Liégeois B. 9.

Pas un grand match de basket dimanche après-midi entre des Aubelois qui luttent pour les play-off et des Bruxellois qui tentent de sauver leur peau à ce niveau."Le point positif, c’est qu’on est parvenu à installer notre défense avec un vrai travail de sape qui limite l’adversaire à 58 points", relève Claude Ernotte. Ses gars ont vite compté une dizaine de longueurs d’avance dans une partie qui semblait sans doute un peu trop facile à contrôler et qu’ils ne se sont pas employés à tuer. Avec ce 13esuccès et la défaite de Natoye, battu par Charleroi, Aubel reste bien accroché à sa quatrième place. Et ce, avant de recevoir le leader Neufchâteau mercredi, un vrai test.

BC Saint-Hubert 95 RABC Ensival 76

Évolution du score:10e: 26-17, 20e: 56-37 (30-20), 30e: 75-47 (19-10), 40e: 95-76 (20-29).

RABC ENSIVAL:Walraff 4, Genet 22, Erkenne 0, Schoonbroodt 2, Buscicchio 20, Pitz 12, Beckers 6, Jacques 0, Demez 10.

"On a clairement refusé le combat", constate le meneur Jérémy Delsemme qui officiait cette fois comme coach en raison de l’absence de Christophe Hougardy (ski)."On savait que la menace principale adverse était le shoot de loin. Malgré ça, on encaisse quinze tirs à 3 points!"

Pas au point défensivement, Ensival a été dominé de bout en bout par un adversaire qui comptait le même nombre de succès.