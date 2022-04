Cartes jaunes: Restiglian; Jurdan.

But: Camara sur pen. (0-1, 79e).

STER-FRANCORCHAMPS:Crespin, Thelen, Simon, Chandelle, Boreio (63eVicqueray), Raskin, Gilis, Karatas (76eCornet), Restiglian, Calisgan (72eSimon), Van Melsen.

SPRIMONT B:Peharpre, Keysers A., Fall, Marion, Daenen, Camara, Bah, Sutera (59eAllarassem) Jurdan, Choupo (90eRuiz), Keysers D. (76eLi Volsi).

Il reste dix minutes à jouer quand William Allarassem est arrêté fautivement dans le grand rectangle. Monsieur Wiggers n’hésite pas et accorde un penalty à Sprimont, que Camara se charge de convertir. Le score n’évoluera plus par la suite.

Jusqu’à cet instant-là, les spectateurs ayant bravé le froid n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Calisgan a hérité d’une grosse opportunité en fin de première mi-temps mais sa reprise s’est envolée au-dessus de la cage de Peharpre."Ce match aurait dû se terminer sur un 0-0", analysait après coup Vincent Heins, le T1 sterlain."Sprimont ne méritait pas plus que nous d’inscrire un but. On a bien eu quelques situations mais nous avons à chaque fois mal négocié le dernier geste. Hormis sur le penalty, Sprimont n’a pas frappé une seule fois au but mais ils repartent malgré tout avec les trois points. C’est un peu dur à encaisser, même si nous n’avons pas non plus été très dangereux."

«le terrain, pas une excuse»

Le terrain, déblayé en matinée mais avec certaines parties toujours enneigées, n’a pas aidé."Ce n’est pas une excuse. Le terrain est le même pour les deux équipes et nous avons joué sur des surfaces de jeu en bien plus mauvais état les semaines précédentes", ponctuait Vincent Heins. La déception des locaux contrastait évidemment avec la joie des Carriers et de leur entraîneur, Patrick Fabère."On vient chercher trois points importants pour le maintien chez une belle équipe, qui était au complet, contrairement à nous. Je tiens d’ailleurs à féliciter les joueurs nés en 2005 qui nous ont accompagnés cette après-midi alors qu’ils ont joué ce matin en U17. Je suis très content et très fier de mon groupe aujourd’hui. La semaine dernière à Fize, ça devait être pour nous et on s’est incliné un peu contre le cours du jeu. Aujourd’hui, ça pouvait tomber dans les deux camps et la chance a été de notre côté", commente-t-il.