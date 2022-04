Buts: B. Hugo (0-1, 35e), M. Monville sur pen. (0-2, 43e), P. Nizet (0-3, 70e).

"C’est surtout physiquement qu’ils ont pris le dessus, reconnaît le coach local, Werner Zeimers.Ils ont gagné tous les duels et méritent leur victoire même si le score est un peu forcé."

En face, le T2 Jonathan Binot, savourait. "On a maîtrisé le match du début à la fin et on a bien travaillé en équipe. Cela fait du bien de revenir sur Chevron même s’ils ont un match de moins. La pression est désormais sur eux."

Stavelot B 2 – Spa B 3

Buts: Latinis (0-1, 25e), A. Gligo (0-2 et 0-3, 35e et 60e), Y. Cougnet (1-3 et 2-3, 70e et 76e).

Réalistes, les Spadois ont rapidement concrétisé leurs occasions."Gligo, qui nous rejoindra la saison prochaine, nous a fait mal avec ses deux buts mais il a prouvé qu’on avait eu raison de l’engager", se console le coach stavelotain, Michaël Ziant.

Son confrère spadois, Jack Depreitère savourait la"belle victoire obtenu grâce à une belle mentalité affichée. Mais si on a joué avec notre bonheur en permettant à Stavelot de revenir à 2-3. Le coach n’était, par contre, pas content de l’équipe première qui lui a repris un joueur important sans l’avertir."

Malmundaria B 4 – Lontzen B 1

Buts:S. Heinen (1-0, 20e), R. Souren (1-1, 40e), A. Dewalque (2-1 et 3-1, 55e et 67e), E. Akar (4-1, 75e).

Les jeunes Malmediens ont usé de trop longs ballons en première période puis ont retrouvé leur football après le repos."Enfin une victoire tranquille, se réjouit leur coach Nicolas Léonard.Quand on a commencé à jouer au foot, on a eu plus facile et cela fait un bien fou."

En quarantaine jusque mardi pour cause de Covid, Marco Krickel avait laissé l’équipe à son adjoint Jérémy Klinkenberg. Ce dernier a vu"un match équilibré où l’on a eu la possibilité de revenir au score à plusieurs reprises. Le score est bien trop forcé par rapport au match."

Eupen B 2 – Chevron 2

Buts: S. Craininx (0-1, 20e), C. Daumen (1-1, 35e), A. Malmendier (2-1, 50e), B. Ba (2-2, 60e).

Eupen B et Chevron se sont quittés dos à dos au bout d’un match à rebondissements.

"On a été réduits à 10 après seulement dix minutes et dans des circonstances pareilles, beaucoup d’équipes se seraient effondrées, souligne le mentor chevronnais, Ludovic Lejeune. On a joué avec un gros cœur."

Satisfait, Andy Malmendier l’était aussi."On n’a pas vu la différence entre le premier et le sixième du classement, dit le coach eupenois, auteur du but égalisateur.Seul regret, c’est qu’on n’a pas réussi à concrétiser nos occasions."

Jalhay B 0 – Oudler 5 (forfait)

À Jalhay B, on ne comprend pas pourquoi le match n’a pas été remis. "C’était impossible de jouer sur une surface pareille et on a décidé de prendre aucun risque et déclarer forfait", explique un François Mister en colère. Ce n’est donc pas par manque de joueurs que cette décision est intervenue."Comme le match de la réserve avait été remis, je pouvais compléter facilement mon noyau", soutient le coach de Jalhay B.

Bullange – Sart B Remis