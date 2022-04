Buts: M. Strumphler (0-1, 33e), Volpe (1-1, 41e), Schins (1-2, 88e).

"En 1repériode, j’ai vu un Lambermont très bon et un Lontzen très mauvais, racontait Ben Lousberg, le T1 de Lontzen. J’ai poussé une gueulante et j’ai retrouvé mon équipe après la pause. On nous annule deux buts pour des hors-jeux inexistants, Lambermont touche ensuite la latte puis on arrache la victoire en fin de match."

"Mon homologue a bien résumé le match, confirmait Jonathan De Bruyne, le coach lambermontois. On savait pourtant que la dernière demi-heure serait compliquée si nous n’avions pas pu faire la différence avant."

Ent. Pepine 3 – Elsenborn 0

Buts:Pirlet sur pen.(1-0, 28e), Ju. Diefels (2-0, 74e), Ly (3-0, 86e).

"Un succès largement mérité, cela faisait longtemps qu’on n’avait plus gagné deux fois d’affilée, se réjouissait Anthony Horenbach, le coach pepin. La clean sheet fait aussi plaisir avant d’aller à Lontzen pour la gagne."

"C’était notre plus mauvais match cette saison, on manque clairement de poids en attaque à cause de tous ces absents", expliquait Michaël Weynand, le mentor d’Elsenborn.

Xhoffraix 3 – Goé 0

Buts:M. Henrard (1-0, 29e), Blaise (2-0, 34e), Neuville (3-0, 73e).

"Cette victoire fait du bien, lâchait Sylvain Henrard, le T1xhoffurlain. Il faut dire que sans Heggen et Quodbach, Goé était vraiment déforcé."

"Il nous manquait des cadres mais ceux qui ont joué ont été faibles mentalement, ajoutait Ludo Lambert, le tacticien goétois.Cela manquait de caractère et d’orgueil."

RCS Verviers B 2 – Faymonville 4

Buts: Krupic (0-1, 4e), Y. Abukar sur pen.(1-1, 10e), Doucene (1-2, 53e), Krupic (1-3, 62e), Doucene (1-4, 75e), Keto Zitalu (2-4, 90e).

"Nous n’étions pas plus faibles que Faymonville mais notre adversaire a marqué dans les moments importants, analysait Patrick Klinkenberg, l’entraîneur verviétois. Il nous manque toujours cette petite victoire qui serait comme une étincelle."

"Trop peu présents avant la pause, on a réussi une meilleure 2epériode pour nous imposer", résumait Jean-Claude Sonnet, le mentor du Turkanya.

Trois-Ponts 3 – Saint-Vith 3

Buts: Roland (1-0, 14e), Grégoire (2-0, 27e), Gangolf (2-1, 45e), Nito (2-2, 62e), Grégoire sur pen.(3-2, 72e), Pütters (3-3, 88e).

Carte rouge à Saint-Vith:Cremer (71, 2 cj.)

"Je suis très déçu de ne prendre qu’un point après ce 3-3 qui tombe sur un cafouillage à la 88e, pestait Greg Rondeux, le coach tripontain.Même si on a senti un peu de stress, on méritait mieux après avoir repris l’avance."

"Je suis un peu déçu du résultat mais également fier de mes gars, notait Thierry Polis, le T1 de Saint-Vith.Après la sortie sur blessure de Hoffmann, l’équipe a eu un sursaut d’orgueil. Je leur tire mon chapeau pour la 2epériode et l’égalisation à 10 contre 11."

Spa 1 – Jalhay 2

Buts:S. Colinet sur pen.(0-1, 4e), Formatin (1-1, 43e), Schrayen (1-2, 56e).

"Cette victoire nous fait du bien mathématiquement, savourait Rocco Sutera, le coach jalhatois. Paulus stoppe un penalty à la 45e, c’est le tournant du match. J’ai vu pas mal d’engagement et de consistance en 2epériode."

ENBREF

Remises

La rencontre entre Butgenbach et Rechain B a été remise dès dimanche matin.

Lejoly reste à Cornesse

Le Cornésien Régis Lejoly sera toujours bien au club la saison prochaine.

Pas à Bielmont

L’entraîneur de Faymonville, Jean-Claude Sonnet regrettait que Verviers B dispute désormais tous ses matches du côté du Panorama, sur synthétique. "Je me réjouissais de retrouver Bielmont et de me remémorer mon titre avec Verviers. C’est quand même dommage de pouvoir changer ainsi en cours de saison."