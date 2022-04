Buts:Gutkin (0-1, 14e), Bouanani (0-2, 22e), Parisi (1-2, 45e), Salemi sur pen.(2-2, 60e), A.Thys (3-2, 65e), Lejeune (3-3, 73e)

Elsaute B est passé par tous les états ce dimanche à Hermée."On a vraiment livré une excellente première période"estime le coach étoilé Didier Schmitz. "Le problème, c’est qu’à 0-2 on a plusieurs possibilités de mettre le troisième et de terminer le match qu’on ne convertit pas.Au lieu de cela, on encaisse le 1-2 à la dernière seconde de la mi-temps.En revenant sur la pelouse, je ne reconnaissais plus mes joueurs. On a complètement perdu pied."20 minutes plus tard, Hermée avait totalement renversé la partie et menait 3-2."Heureusement, on refait surface à la fin pour égaliser. Au final, c’est un bon point même si on peut avoir des regrets au vu du scénario."

Welkenraedt 2 – Herstal B0

Buts:Corman (1-0, 79e), Launoy (2-0, 83e)

Le succès de Welkenraedt s’est dessiné dans le dernier quart d’heure. "Contre une belle équipe de Herstal B, je trouve que nous avons fait un bon match"commente le T1welkenraedtois Greg Degotte. "Il faut signaler que notre gardien Renaud Collette sort un ballon très chaud à 0-0 mais dans l’ensemble nous nous sommes créés pas mal d’occasions, ce qui nous a finalement permis d’émerger en fin de rencontre."

Baelen 2 – Vivegnis 0

Buts:csc (1-0, 52e), Hagelstein (2-0, 88e)

Complètement décimé, Baelen a pourtant retrouvé le chemin de la victoire après six défaites consécutives ces dernières semaines."Et c’est amplement mérité"se réjouit l’entraîneur baelenois Christophe Sangiovanni. "Le ballon ne roulait pas pour nous ces derniers temps mais aujourd’hui, c’était pour une fois le cas.L’histoire est d’autant plus belle que c’est un jeune du club de 16 ans qui venait de rentrer qui nous met à l’abri en inscrivant le second but."C’était en plus un tout premier match en équipe première pour Lucas Hagesltein, le jeune en question. Avec ce succès, Baelen ne devrait plus, sauf catastrophe, être rattrapé dans la course au maintien. Le club pourrait toutefois, en fonction du nombre de descendants en P1, être amené à jouer un barrage.