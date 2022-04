Buts:Maréchal (1-0, 11e), Janssen sur pen (2-0, 85e)

Carte rouge à Waimes: Tixhon (72e, directe)

"Belle victoire mais, dès mardi, il va falloir retravailler car on n’est nulle part. Ce dimanche, on a su trouver un équilibre entre attaquer et rester discipliné derrière", se réjouit le tacticien batticien Steve Doll.

"L’arbitre fait partie du jeu donc je vais le mettre dans mon analyse. Nous n’avons pas été bons mais lui n’a pas été meilleur. À certains moments, ça a été un peu tendu", lâche le mentor waimerais Vincent Lejeune.

Franchimont 0 – La Calamine B 1

But: Geelen (0-1, 93e)

"J’ai un peu dû bricoler une équipe mais les gars ont fait plus que jeu égal avec un adversaire fortement renforcé par des éléments de P1. Dans ces conditions, c’est très frustrant d’encaisser à la 93e", avoue le T1 des 600 Olivier Laffineur.

"Je rejoins le coach adverse dans son analyse. Mais pour une fois, la chance a tourné de notre côté et c’est bon pour le moral. Malgré le penalty manqué par Aksu (37e), mon équipe n’a pas baissé la tête", se félicite son homologue Michel Damoiseau.

Recht 0 – Rocherath 3

Buts: Rohl (0-1, 42e), Velz (0-2, 47e), Rohl (0-3, 65e)

"Après une très belle première période où chaque équipe a eu des occasions, mon équipe a sombré. Je suis vraiment très déçu de l’attitude de certains joueurs", lâche le coach rechtois Jérôme Stark."Après dix minutes difficiles, on est entré dans la rencontre et on y est resté jusqu’à la 90e. Le terrain était excellent pour jouer au football et on a marqué aux bons moments", analyse le technicien visiteur Stefan Bongard.

Heusy 2 – Stavelot 5

Buts: Lolos (1-0, 18e), Faes (1-1, 19e), Bastin (1-2, 22e), Giet (1-3, 26e), Troch (1-4, 73e), Wislet (1-5, 89e), Diallo (2-5, 90e)

"Avec les nombreux absents, c’est un peu compliqué pour le moment. En semaine, ça manque d’envie et de hargne, et cela se ressent le dimanche. Je trouve le score un peu sévère", déclare l’entraîneur heusytois Jessy Dionisio."Alors qu’on est bien dans le match, is marquent sur leur première occasion. Heureusement, on fait rapidement 1-1 puis 1-2. Après la pause, on a su être costaud quand ils ont poussé",note le T1 stavelotain Julien Godard.

Walhorn 1 – Emmels 3

Buts: Meessen (1-0, 39e), J. Ponsard (1-1, 40e), Wittrock (1-2, 44e), C. Ponsard (1-3, 78e)

"Le 1-2 juste avant la pause est le tournant du match. Jusque-là, on avait tout sous contrôle et Emmels n’était pas dangereux", estime le T1 de Walhorn Sacha Kauth."Après quatre défaites de rang, cette victoire fait du bien. Le réalisme et l’organisation ont fait la différence aujourd’hui", enchaîne son vis-à-vis Miguel Ruiz-Marin.

Amblève 1 – Herve 1

Buts: Douhard (0-1, 81e), Ekissi (1-1, 82e)

"Sur l’ensemble de la partie, j’éprouve un sentiment de frustration car on a été plus entreprenant qu’eux. On a senti l’absence de mes joueurs expérimentés", avance le coach amelois Robin Demarteau."On n’a pas fait un match extraordinaire et j’ai senti mes joueurs un peu amorphes. Après la pause, Amblève a pris le match à son compteet était mieux que nous, reconnaît le technicien hervien Ben Joly.

Hautes Fagnes – Sart (remis)

Honsfeld – FC Eupen (remis)

En bref

Jérôme Stark beau joueur

Malgré la déception, le T1 rechtois mettait l’adversaire en avant:"Grand respect et chapeau à Rocherath pour le travail qu’ils font avec les jeunes. Ils nous ont montré comment entrer dans un derby."

La Calamine B à la sauce P1

Lallemand, Aksu, Kamalandua, Digregorio et Aritz, c’est une équipe A bis de La Calamine qui s’est déplacée à Franchimont."Il n’y a pas à polémiquer. À partir du moment où le règlement leur permet, ils auraient tort de s’en priver", dixit le coach des 600 Olivier Laffineur.

El Abbadi va quitter Honsfeld

Abdoulah El Abbadi et Honsfeld n’ayant pas trouvé d’accord en vue du prochain exercice, le n°10 verviétois est libre et en quête d’un nouveau défi.