Évolution du score: 10e: 13-14, 20e: 31-29 (18-15), 30e: 52-40 (21-11), 40e: 57-55 (5-15).

R SPA BC B: Beauve 0, Piron 5, Muller 15, Rossinfosse 18, Grandry 0, Hendrick 2, Mertens 10, Lamy 7, Mathieu 0, Fiawoo 0.

Victoire étriquée des Spadois qui ont pourtant compté jusqu’à 15 points d’avance au début du dernier acte…"Par la suite, on s’est fait peur tout seul", constate le coach Michel Pluys."Le changement de défense de Waremme nous a fait déjouer et on n’a plus osé prendre nos responsabilités. L’écart creusé est malgré tout resté suffisant pour engranger une victoire méritée face au troisième de la série."

De quoi penser un peu plus encore à une participation aux play-off...

Dison-Andrimont 90 Hannut BC 93

DISON-ANDRIMONT:n.c.

"Très mauvaise défense, on était en retard sur tout et il n’y avait pas de communication", peste Didier Franceschi, le coach de Dison-Andrimont qui laisser filer l’enjeu face à un moins bien classé."De plus, notre jeu offensif était exécrable avec une absence totale de collectif."

Dison-Andrimont recollera pourtant au score mais…"Certains joueurs se prennent pour des stars et arrivent à se disputer comme des gamins. Ce qui m’oblige à prendre un temps mort mais le mal était fait! Tous les joueurs doivent balayer devant leur porte au lieu de discuter sur leurs coéquipiers."

RBC Welkenraedt 55 RSW Liège Basket C 70

Évolution du score:10e: 8-34, 20e: 23-44 (15-10), 30e: 38-55 (15-10), 40e: 55-70 (17-15).

RBC WELKENRAEDT:Mond 7, Finck 0, Hofs 2, Lejeune 5, Van Wissen 14, Leemans 3, Fyon 6, Delrez 13, Touette 5.

"Comment gagner un match quand on encaisse d’emblée un 8 à 34?", s’interroge Gino Fortuna, le coach welkenraedtois."Mes gars n’étaient pas concentrés, ils avaient pourtant été prévenus de la qualité du jeu en un contre un de l’adversaire. On s’est immédiatement laissé enfoncer par l’agressivité des Liégeois."

Les Noirs ont bien remporté les trois quart-temps suivants mais le retard était trop important. De plus, Lejeune et Touette s’occasionnaient une entorse. Une soirée dont on pouvait attendre beaucoup mieux!