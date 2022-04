Carte jaune: Moulin.

Buts: Said (0-1, 27e), Godard (0-2, 34e), Legros (0-3, 36e), Said (0-4, 43e), Clerbois (0-5, 63e).

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Honay, Moulin, Kabombo, Amou-Djaba (52eRasquin), Mottet (86eBeaujean), Neerdael, Gilles, Vinchent (65eAdam), Gilson, Pianetti (78eMelin)

DISON : Rico-Garcia, Courail (68eLeers), Dessaucy, Winandts, Clerbois, Vandebon, Demarteau (64eMerola), Godard, Meunier (46eReuter), Legros (46eOrban), Said.

En première mi-temps, dès l’entame du match, les Disonais mettent le pied sur le ballon et construisent le jeu, se projetant très rapidement vers l’avant en quelques touches de balles avec une rapidité qui démontre que l’équipe visiteuse est bel et bien la meilleure attaque du championnat.

Les passes sont précises et les hommes de Jean-Sébastien Legros parviennent à étendre le bloc de Wanze/Bas-Oha pour se créer de l’espace. Encore une preuve de l’efficacité du leader du classement, en moins de dix minutes, ils vont inscrire trois goals, venant de trois buteurs différents, sans oublier un but annulé pour hors-jeu. On pourrait croire que chez certains joueurs de Wanze/Bas-Oha, l’envie et la rage de vaincre sont restées au vestiaire, tant certains semblent invisibles durant l’entièreté des 45 premières minutes.

Juste avant la fin de la première mi-temps, Hicham Said, après avoir traversé l’entièreté du camp adverse, dribble la défense et plante son deuxième but. Scénario cauchemardesque pour les Mosans.

«C’était un match piège»

La deuxième mi-temps aura une tout autre dynamique. Après le cinquième but de Dison, par Clerbois cette fois-ci, Wanze/Bas-Oha remet un peu le pied sur le ballon et parvient enfin à se créer des occasions devant le goal de Rico-Garcia, qui n’avait pas eu beaucoup de travail à faire en première mi-temps mais le score ne changera pas. " Nous avons vécu le scénario rêvé: marquer rapidement dans la rencontre, analysait le coach disonais, Jean-Sébastien Legros.Je tiens à féliciter le groupe qui a été présent toute la rencontre. C’était un match piège car on sait pertinemment qu’il peut y avoir des surprises dans les résultats dans la dernière ligne droite du championnat."