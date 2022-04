Cartes jaunes:Kudura, Volont, Legenvre; Dabeye, Rentmeister, Olivier, Grava, Mazouze.

Buts: Namotte (0-1, 37e), Remacle sur pen. (1-1, 52eet 2-1, 69e), Bultot (3-1, 80e).

LA CALAMINE:Joiris, Yildiz, Gerrekens, Seewald, Volont, Islamovic, Krhlanko (65eLegenvre), Hossay, Remacle, Kudura, Bultot (89eLufuankenda).

UCE LIÈGE:Santamaria, Grava, Dabeye, Rentmeister, Olivier, Crits (83eTudisco), Mazouze, Katzenburg (83eMascolo), Schroeder, Namotte, Ngieme.

Le match démarre en mode mineur même si ce sont les leaders calaminois qui accueillent les troisièmes de l’UCE Liège. Rien à se mettre sous la dent avant la 25e. Les locaux vont se procurer trois occasions avec, à chaque fois, Bultot à la conclusion. Un de ses essais touche la barre sur un corner de Remacle mais le score reste vierge. Une fois l’orage passé, les Liégeois entreprennent leur première réelle offensive et Crits va servir Namotte pour que ce dernier ouvre la marque, contre toute attente à la 37e (0-1). Les hommes d’Alex Digregorio sont à nouveau menés et sans la main ferme de Joiris sur un tir puissant de Schroeder, l’addition aurait pu être plus salée au repos."Durant la pause, tout le monde se voulait positif. On sentait que les choses pouvaient tourner en notre faveur et que l’UCE ne tiendrait pas tout le match face au rythme qu’on voulait imposer. C’est vrai qu’on était mené et qu’on aurait pu s’écrouler mais on avait à cœur de relever la tête et de se sortir de ce mauvais pas", dixit le T1 des Frontaliers, Alex Digregorio.

Et il ne leur a fallu que sept minutes après la reprise pour obtenir un penalty pour une faute de main de Mazouze. Remacle ne se fit pas prier et remit les deux formations dos à dos en prenant Santamaria à contre pieds (1-1). C’est à la 69e minute que ce même Remacle inscrira son doublé, de la tête, à la suite d’une contre-attaque orchestrée par Volont et Bultot, pour rendre ainsi des couleurs à tout un club (2-1).

Jean-Marie Raucq «très déçu»

Bultot tuera tout suspense à dix minutes du terme en ponctuant un solo de 80 mètres de Legenvre."À l’origine de leur troisième but, il y a un penalty non sifflé en notre faveur. Leur défenseur touche le ballon de la main, comme le nôtre l’avait fait précédemment mais l’arbitre ne bronche pas. Sur le contre, ils nous crucifient alors que ça aurait dû être 2-2. Je suis très déçu pour mes joueurs qui ont montré de belles choses", peste Jean-Marie Raucq, le tacticien de l’UCE.

"J’avais dit à mes gars que le résultat du match ne déterminerait pas si on allait gagner ou perdre le championnat. Qu’elle qu’en soit l’issue, on a montré qu’on avait le potentiel pour être champions car on a fait un match de champions. Maintenant, c’est à nous d’assurer lors de nos dernières confrontations, nous avons notre destin entre nos mains", conclut Alex Digregorio.

À noter que Din Cviko, un jeune défenseur actif en U21 à l’AS Eupen, vient de s’engager pour le prochain exercice avec La Calamine.