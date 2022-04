Sauvé, « Eupen ne doit plus gagner, mais on veut gagner! » assure Michael Valkanis

Il aura toutefois fallu patienter jusqu’à l’avant-dernière journée de phase classique pour acter ce maintien. Surprenant, quand on se souvient qu’Eupen a signé une superbe entame de championnat qui lui avait même permis d’être leader du championnat à la mi-octobre. La suite, on le sait, a vu l’Alliance dégringoler et enchaîner les mauvais résultats, amenant au limogeage de Stefan Krämer et à la nomination de Michael Valkanis comme T1 d’Eupen en février dernier.

« On en a parlé pendant la semaine: indépendamment du résultat de Seraing, on devait se préparer à 100% nos dernières rencontres » dixit le coach eupenois. « Désormais, le feeling est différent. On n’a plus cette pression de “devoir” absolument gagner, mais nous sommes footballeurs et j’insiste: on veut gagner.Je veux voir mon équipe jouer sans pression et prendre du plaisir. Ce genre de match, ce sont de belles opportunités »lâchait encore le Greco-Australien avant la rencontre de ce dimanche dans le Limbourg.

Face à Ostende samedi?

À noter que le dernier match de championnat de l’ASEupen, initialement prévu dimanche face à Ostende, devrait être avancé à samedi soir. Les Germanophones et les Côtiers n’ont plus rien à jouer en cette clôture de phase classique. Et au Kehrweg, on aimerait ponctuer la saison un samedi, jour préféré des supporters frontaliers.