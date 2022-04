RBC PEPINSTER:Deblond 8, Hanus 9, Maucourant 14, Halkin 11, Sanzone 0, Delsaute 22, Maréchal 16, Lejeune 0, Roosen 5.

Les Pepins mettent fin à une série de quatre défaites consécutives. Notamment grâce à un gros match de Deblond auteur de 12 assists. Comme à son habitude, Delsaute n’était pas en reste avec 8 rebonds, 5 assists et 22 points marqués.

"Pourtant, comme à notre habitude, on rentre mal dans ce match", explique Antoine Massart, l’assistant-coach pepin."Il a fallu un premier temps mort et un passage en défense de zone pour revenir dans le coup. Dans le troisième acte, on compte jusqu’à dix longueurs d’avance avant des rotations qui nous font perdre cet avantage. Mais plutôt que de s’effondrer comme souvent, cette fois la réaction fut bonne et la gestion de fin match positive. Notamment grâce à une défense resserrée."

Pepinster s’alignait toujours sans Pirson, Nyssen était à l’échauffement mais n’a pas voulu prendre de risque. Les Pepins iront à présent à Sainte-Walburge Liège avant de, déjà, aller à Hasselt pour le match retour…