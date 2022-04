Cartes jaunes:Y. Charef, Foguenne, Campo, Bosson, Lindemann.

But: Boulton (1-0, 19e)

AUBEL: Monte, Wangermez, Spits, Smits (61eVan Hoof), Y.Charef, Colling (41eLazzari), Binot, Hansen, Campo (77eA. Charef), Remacle, Boulton.

BEAUFAYS: Dehecq, Bosson, Nana, Hanoset, Foguenne (68eHaleng), Temsamani, Vieira, Doutreloup, Lindemann, Matafadi, Turco.

Ce n’était certainement pas la plus spectaculaire de leurs victoires, mais celle signée face à Beaufays (1-0) permet aux Aubelois de rester dans le coup. Avec Elsaute à portée de fusil pour la seconde place. Et une situation intéressante dans la deuxième tranche, puisqu’ils y ont leur sort entre les mains grâce à leur match à jouer le 16 avril contre Ster (lequel avait été remis)."C’était vraiment important de gagner face à Beaufays pour “être dedans”. Maintenant, nous allons essayer de faire un résultat à Fize, jeudi", commente l’entraîneur des Siropiers, Tony Niro. Fize étant, actuellement, aussi en lutte pour décrocher, via la tranche, un précieux ticket pour le tour final.

Malgré le succès, tout ne fut clairement pas simple, ainsi, lors de la réception de la bande à Patrick Courtois."Comme attendu, ce fut compliqué. Beaufays n’est clairement pas à sa place au classement", résume avec justesse Tony Niro.

«Pas bien dans notre foot»

Dès le coup d’envoi, dimanche après-midi, Aubel a en effet été ennuyé par son adversaire, bien en place et nullement avare au pressing. Se laissant peu d’espaces, les deux formations n’ont pas vraiment pu approcher les portiers Monte et Dehecq, avant le repos. Sauf à la 19eminute: à l’aise avec le cuir entre ses godasses, Boulton s’est lui-même ouvert un angle de tir. Grâce à sa frappe croisée, depuis l’intérieur du rectangle, les siens ont déverrouillé le marquoir… avant de gérer la situation pour qu’il ne bouge plus.

"Nous n’étions pas bien dans notre foot, dans l’intensité. Aujourd’hui(dimanche) , nous avons clairement connu un coup de mou… que nous avons pu compenser par notre caractère", souligne Niro.

Après les oranges, la rencontre n’a pas fondamentalement changé de visage. Procédant essentiellement en contre-attaque, Aubel a pu compter sur la bonne organisation défensive – et un Monte décisif quand il le fallait – pour signer une nouvelle clean sheet et demeuré invaincu, cette saison, dans son stade Jean-Marie Doome. Et ce en dépit d’une tentative derush final des Belfagétains, dangereux à l’une ou l’autre reprise dans l’ultime quart d’heure de jeu.

Prochain rendez-vous: jeudi (18h30), à Fize, donc.