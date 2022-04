Cartes jaunes:Pierre, Bayon Reyero, Lejoly; Ajdarpasic, S. Nagui, Duran.

CORNESSE: Lays, Pierre (72e Lejeune), Van Acker, Lonneux, Mostert, Ledoyen (21e Bayon Reyera), Jamagne, Halkin (70e Frisée), Sabel, Paulus, Lejoly.

ANDRIMONT:D. Lorquet, Ajdarpasic, Willems, S. Nagui, N. Stancher, Azzouzi, Y. Nagui, Isiktekiner, Özdemir, Mohamud (60e Duran), Bousetta (70e Toubali).

À l’issue d’une première période dominée par les Andrimontois, le marquoir indique toujours 0-0.Si le gardien cornésien, Lays devait se montrer attentif face à Azzouzi et Younes Nagui, la plus belle occasion tombait dans les pieds de Pierre.Sur un coup-franc lointain, le défenseur latéral de Cornesse était oublié au second poteau mais son plat du pied heurtait le montant du but défendu par Lorquet.

"Cela faisait un moment qu’on n’avait plus laissé aussi peu d’occasions à un adversaire, positivait Jonathan Félix, le coach cornésien. Finalement, la plus belle opportunité était pour nous et je me demande toujours comment ce ballon n’est pas allé au fond."

À la reprise, la première opportunité est encore pour les locaux mais Jamagne arrive un peu trop tard pour la pousser au fond.

Andrimont jette Momo Duran dans la bagarre, et commence à mettre la pression sur la défense de Cornesse.Une tête d’Azzouzi ne prend pas la bonne direction, Younes Nagui frappe sur la transversale, Bousetta manque le cadre et un coup-franc de Soufyane Nagui passe de peu à côté.

"À part le tir sur la latte, mon gardien n’a pas eu d’arrêt à faire, précisait Jonathan Félix.Ils ont poussé mais ma défense était bien en place. Andrimont reste une armada impressionnante mais ce partage n’est pas scandaleux. Je pense que même les Andrimontois sont satisfaits, cela signifie qu’ils respectaient mon équipe."

"Si je venais pour un point, je suis un peu moins satisfait après le match, tempérait Manu Ruiz Marin, le T1andrimontois.Cornesse a eu une ou deux possibilités sur des phases arrêtées, nous avons eu plusieurs occasions et on méritait mieux."

ENBREF

Davin à l’ordinateur

Alors que l’arbitre cherchait désespérément une feuille de match afin de vérifier les cartes d’identité des joueurs, c’est le Cornésien Jean-François Davin (suspendu) qui lui a sauvé la mise en parvenant à en imprimer une.

Duran pas content

De retour de Dubaï, l’andrimontois Momo Duran n’a pas apprécié d’être placé sur le banc par son entraîneur. Il a même failli rentrer chez lui avant que des coéquipiers le fassent changer d’avis.