Carte jaune: Boemer

Buts:Rauw (1-0, 5e), Crosset (1-1, 84e; 1-2, 86e)

WEYWERTZ:Vilz, Gladieux, Rauw, Mar. Heinen, Gross, Bungart, Dardenne, Sow (65eM. Dederichs), Thomas (88eEvens), Jacobs (77eWehr)

ELSAUTE: François, Fassin, Counet, Piparo, D’Affnay (77eAmeur), Tossings (86eEsposito), Deville, Bomboir (61eColson), Williot, Lefort (46eFilali), Crosset (88eTergui)

Comme la semaine passée à Beaufays (2-4), Elsaute a su trouver les ressources nécessaires pour renverser une situation qui était pour le moins compromise.

La première mi-temps vaut surtout pour son premier quart d’heure. On ne joue que depuis 45 secondes quand Lefort se présente seul devant Vilz qui gagne son duel. À la 5e, Rauw place un front victorieux et place Weywertz aux commandes (1-0). Dans la foulée, D’Affnay tente de l’imiter mais sa tête passe au-dessus. Sur l’action qui suit, Dardenne, idéalement servi, oublie de faire le break. La partie perd alors progressivement en intensité et plus aucune équipe ne se montre dangereuse.

"Dommage de ne pas avoir inscrit ce second but en première mi-temps", regrette le mentor de Weywertz Benjamin De Vuyst."Pourtant, on a eu les situations pour le faire. Par contre, après la pause, on n’a plus eu droit au chapitre et on n’a plus su ressortir le ballon. On a alors trop subi et c’est assez logiquement qu’ils ont marqué. Plus que les deux buts, c’est surtout le fait qu’ils arrivent sur phases arrêtées qui m’ennuie."

De retour des vestiaires, les Elsautois prennent en effet les échanges à leur compte, sans toutefois se montrer très dangereux. Alors qu’on pense Weywertz tenir le bon bout, l’inévitable Crosset sort de sa boîte. En l’espace de deux minutes, il fait complètement basculer la rencontre (1-2). Dans les arrêts de jeu, Filali a la balle du 1-3 au bout du pied mais il tergiverse au moment de conclure. Grâce à cette nouvelle victoire, Elsaute reste bien accroché à sa seconde place, tout en gardant un œil attentif sur le leader calaminois.

"Si je me mets du côté de Weywertz, ça doit être frustrant car ils méritent le partage", estime le T1 étoilé Boris Dome."Du nôtre, ce sont trois points qu’on ne mérite peut-être pas mais qui sont très importants. Il faut venir gagner ici! En cas de défaite, j’aurais fâché du contenu mais pas de la mentalité. À ce niveau, le groupe a encore répondu présent. Pour revenir au match, on a d’entrée l’occasion d’ouvrir la marque puis on encaisse rapidement ce but. C’est pénible d’être une nouvelle fois mené et ça commence à m’agacer. Il va absolument falloir trouver une solution à ce problème."