AUBEL: Beckers, Binot, Hansen, Boulton, Colling, Campo, Y. Charef, Remacle, Spits, Monte, Wangermez, Smits, Van Hoof, A. Charef, Pauporté, Lazzari. Le noyau définitif sera défini samedi.

Absents: Willem (suspendu), Ernst, Kerff (blessés), Roex (incertain).

Tony Niro va-t-il parvenir à vaincre le signe indien? Depuis qu’il a repris Aubel, l’entraîneur local n’est pas parvenu à battre Beaufays, que son équipe affronte ce dimanche. Bilan: deux défaites (2-1 cette saison), chaque fois à l’extérieur."J’espère ne pas appliquer la règle du “jamais deux sans trois”", admet ce dernier, qui se méfie d’autant plus de l’adversaire dominical que"son classement ne reflète pas ses vraies qualités", et que devant,"Turco est un joueur exceptionnel".

Il est d’autant plus important de l’emporter, pour les Siropiers, qu’une nouvelle contre-performance de La Calamine (opposée à l’UCE Liège) rebattrait complètement les cartes dans la lutte pour le titre! Les Aubelois, par exemple, pourraient revenir à quatre points… avec un match de moins joué (contre Ster-Francorchamps)."Si on veut que le championnat soit relancé, l’UCE doit faire le travail. Mais de notre côté, on ne pense pas au titre. Ce n’est pas notre ambition et on doit encore rencontrer Elsaute, Ster, l’UCE justement… Ce qu’on veut, désormais, c’est aller chercher le tour final. Sans quoi, on serait déçu", recadre Tony Niro.