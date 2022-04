Selatine Deniz: «Malmedy va pouvoir jouer sans prise de tête» après son 5-0 face à Geer

"Pour le moment, on se pose moins de questions et on provoque cette réussite qui nous a parfois fait défaut sur d’autres matchs" confirmait le technicien dont l’équipe menait déjà 2-0 après huit minutes de jeu. Leur maintien acquis, les Malmédiens vont à présent pouvoir se fixer de nouvelles ambitions. Car évidemment, il n’est pas question pour eux de terminer la saison en roue libre.

"On restera compétiteurs jusqu’au bout. J’ai fixé à mes joueurs l’objectif d’engranger 45 points et on va tout faire pour l’atteindre. La seule différence, c’est qu’à présent on va pouvoir jouer sereinement et sans prise de tête." Reste à voir si les Dragons pourront se montrer suffisamment solides pour aller chercher un tour final qui n’est pas inaccessible, mais pour lequel la concurrence sera féroce. Début de réponse jeudi soir avec un déplacement à Beaufays au programme des hommes de Sélatine Deniz.

La fiche du match: Malmedy – Geer 5-0

Arbitre: M. Picard

Cartes jaunes: Olivier, Brassinne, B. Philippe, Henquet

Buts: Nijhof (1-0, 4e), Dethier (2-0, 8e), Gollac (3-0, 40e), Hungs (4-0, 45e), Kivrak (5-0, 82e)

MALMUNDARIA: Hagemann, Schreurs, R. Jacob, Hungs, Simon (79e Samray), Le Bohec, Courtois (68e R. Krings), Q. Jacob, Golac, Dethier (68e Kivrak), Nijhof (75e Oury)

GEER: Raemakers, Drèze, Grosdent, Olivier (60e Fadda), M. Philippe, B. Philippe (74e Herbillon), Materne (60e Warnotte), Brassinne, Henquet, Vigil Bajo (79e Ballet), Docquier (79e Mulowa),