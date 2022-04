Dernière sortie à domicile pour Spa, face à Geel (TDM 2): Bruno Dagnely passera une dernière fois au vestiaire

Monté une première fois en TDM2 en 2013, le club spadois y a d’abord disputé trois saisons avant de redescendre en R1. Le temps d’un championnat seulement puisque le Casino Spa revenait au niveau national pour la compétition 2017-2018 au terme de laquelle Thomas Doneux passait les commandes à Bruno Dagnely."Une grosse pensée et un immense merci à tous les joueurs qui ont, à l’époque, accepté de relever ce défi avec moi!", ajoute Bruno Dagnely."Merci aussi au club qui me faisait confiance et qui m’a permis de coacher à ce niveau ainsi qu’à Thomas Doneux qui me cédait son groupe. Je dois aussi remercier Greg Jamar qui m’a aidé chaque saison lors de la campagne des transferts, assurément le plus mauvais moment de l’année tant il faut, à chaque fois, se battre pour construire une équipe…"

Bruno Dagnely avoue avoir un pincement au cœur, ce sera sans doute aussi le cas des joueurs au moment de monter une dernière fois sur le parquet de la Fraineuse. À six puisque Lodomez (mariage) s’ajoute à la liste des absents, la rencontre s’annonce aussi difficile sportivement face à Geel (3e, 14 victoires)."On ne se fait guère d’illusions", reconnaît Valéry Borgers, coach ad interim."On se souvient au match aller avoir affronté une équipe au jeu hyperathlétique et rapide. Le jeune Cornet viendra donner un coup de main pour assurer une rotation supplémentaire."