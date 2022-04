Une manita face à Geer et le maintien presque acté pour Malmedy !

Le coup était rude pour Geer qui ne se démontait pourtant pas et prenait le match en main en s’installant dans le camp malmédien. Les Hesbigons peinaient toutefois à vraiment inquiéter Hagemann tandis que Gollac, parti en contre sur un long ballon croisé, mettait (déjà) fin à tout suspense à cinq minutes du terme en ponctuant un joli solo d’une frappe croisée. Juste avant de rentrer aux vestiaires, c’était Hungs qui y allait d’une reprise de volée sur une phase arrêtée pour porter le score à 4-0.

Simple formalité disputée sous une neige qui tombait de plus en plus fort, la seconde période permettait à Kivrak d’alourdir la marque. Hungs loupait quant à lui le doublé lorsque le portier geerois Raemakers arrêtait son penalty en fin de partie. Les Geerois tentaient, eux, de sauver l’honneur mais les quelques incursions des Docquier et consorts restaient finalement bien trop timides pour y parvenir.

Avec ce nouveau succès, les Malmédiens devraient pouvoir arrêter de regarder vers le bas. Sauf catastrophe, ils seront toujours en P1 la saison prochaine! Du côté de Geer, plus que la mauvaise opération comptable, c’est évidemment une nouvelle performance catastrophique qui inquiète avec neuf buts encaissés et aucun inscrit en moins d’une semaine. Il faudra donc, sous peine de vivre une fin de championnat très stressante, très rapidement redresser la barre pour les troupes de Nicolas Henkinet

Malmedy 5 – Geer 0

Arbitre: M. Picard

Cartes jaunes:B. Philippe, Henquet

Buts:Nijhof (1-0, 4e), Dethier (2-0, 8e), Gollac (3-0, 40e), Hungs (4-0, 45e), Kivrak (5-0, 82e)

MALMUNDARIA: Hagemann, Schreurs, R. Jacob, Hungs, Simon (79e Samray), Le Bohec, Courtois (68e R. Krings), Q. Jacob, Golac, Dethier (68e Kivrak), Nijhof (75e Oury)

GEER: Raemakers, Drèze, Grosdent, Olivier (60e Fadda), M. Philippe, B. Philippe (74e Herbillon), Materne (60e Warnotte), Brassinne, Henquet, Vigil Bajo (79e Ballet), Docquier (79e Mulowa)