RAEREN-EYNATTEN: Longaretti, Stochkov, Kupper, Mauel, Niro, Dohogne, Bong, Evertz, Stoffels, Klauzer, Koonen, Thonus, Mangaya, Najdawi, Diané.

Absents: Collubry et Offerman sont suspendus. Lauffs et Pirnay sont blessés. B. Krauth est en vacances.

Qualifié pour le tour final dimanche dernier après sa belle victoire à Aywaille (1-3), c’est libéré que Raeren-Eynatten abordera la venue d’Onhaye. Mais pas question pour autant de bâcler le reste du championnat. »On a atteint un objectif mais on s’en est refixé d’autres, précise Jonathan Négrin. On a déjà réussi à vaincre des équipes du top 4 comme Sprimont, une fois, et Rochefort et on aimerait en faire autant avec Onhaye. D’autant plus qu’à l’aller on avait été battus à la dernière minute lors d’un match spectaculaire. »

Une joute «de prestige»

Le coach frontalier a beaucoup de respect pour les Walhérois."Onhaye a beaucoup de qualités et notre objectif sera de tenir tête à l’une des meilleures équipes de la série. C’est toujours intéressant de recevoir une formation qui viendra proposer du jeu."

Pour cette « joute de prestige », le T1 des Germanophones lancera un onze sensiblement différent de celui de la semaine dernière à Aywaille. Mais il n’attend pas moins de ceux qui seront sur la pelouse. »Le contexte, avec tous les absents et la qualification pour le tour final acquise, fait que je vais donner du temps de jeu à des joueurs qui ont moins joué cette saison. À eux de sortir les crocs pour me donner tort de ne pas leur avoir fait confiance plus tôt. »

C’est aussi le bon moment pour (re)lancer des jeunes, comme Yannick Mauel (U19) qui fera partie du noyau. Cette fin de saison servira aussi à ça du côté de Raeren-Eynatten.