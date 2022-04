DISON:Rico-Garcia, Dessaucy, Winandts, Vandebon, Demarteau, Legros, Said, Godard, Meunier, Habran, Courail, Reuter, Manchigov, Clerbois, Leers, Merola.

Absents:Teruel (suspendu), Ernens, La Delfa, Joao (blessés).

La victoire (2-0) contre Oppagne, conjuguée à la défaite de Rochefort, a replacé Dison seul leader de la série. Pour le moment en tout cas. Car avec seulement trois points d’avance à quatre journées de la fin du championnat, tout reste possible. Et les Disonais en sont pleinement conscients."Chaque semaine, il y a des surprises. On a réalisé la bonne opération dimanche dernier, mais rien ne dit que ce ne sera pas cette fois Rochefort. Je trouve qu’il n’y a pas une équipe qui domine les autres en cette fin de saison, du coup je pense que ce sera serré jusqu’au bout", estime le coach disonais, Jean-Sébastien Legros.

Et à ses yeux, aller chez la lanterne rouge, Wanze/Bas-Oha, est loin d’être un cadeau pour cette dernière ligne droite."On voit bien que les équipes de bas de classement sont en train de se réveiller. On l’a vu la semaine passée avec Huy qui a battu Rochefort. Ce sont des formations qui n’ont plus rien à perdre et sont dangereuses", se méfie-t-il.

Dangereux dès le début

Avec ses soucis actuels de concrétisation, le Stade Disonais ne veut surtout pas laisser son adversaire prendre confiance au fil de la rencontre en cas de panne devant le but adverse."L’objectif sera de nous montrer dangereux dès le début, avec de l’impact physique. On ne pourra pas douter, sans oublier que les conditions de jeu, avec un terrain difficile, risquent d’être compliquées", enchaîne l’entraîneur."On continue de travailler notre efficacité devant le but, à l’entraînement, car c’est toujours notre souci. Et sans être flamboyant contre Oppagne, on a aussi su conserver le zéro derrière, ce qui est positif", épingle Jean-Sébastien Legros.

À quatre matches de la fin, un résultat autre qu’un succès chez le dernier serait clairement malvenu dans la course au titre. Dison sait ce qu’il lui reste à faire et à appliquer dimanche.