John Wartique vise le titre en Ferrari Challenge

"L’an dernier, nous avons d’emblée pu constater que la performance était au rendez-vous", rappelle John Wartique. "Ce qui, pour une première saison de l’équipe à un niveau continental, constituait une sacrée performance. Au bout du compte, il nous a manqué plus de constance, surtout dans la deuxième moitié du championnat. Nous avons travaillé dans cette direction de quoi pouvoir viser la victoire et le titre cette année."

Si pour l’heure, le nom de tous ses adversaires ne sont pas encore connus, il sait que la concurrence sera féroce, comme de coutume dans les compétitions frappées du cheval cabré.

"Nous avons appris que Luka Nurmi, le jeune Finlandais qui s’était imposé aux Ferrari Finali Mondiali, remettra le couvert, et que l’équipe Iron Lynx troquera la championne Michelle Gatting contre la jeune Française Doriane Pin", retient John."Pour le reste, comme les convoyeurs, on attend. Mais quels que soient les noms qui viendront compléter le plateau, il nous faudra soigner le moindre détail pour être devant, et surtout scorer de gros points lors de chaque course. La motivation est là, et chacun au sein de l’équipe a hâte maintenant que les festivités reprennent."

Même si Francorchamps ne figure pas cette année parmi les six circuits retenus pour le Ferrari Challenge Europe.