Au Rallye de Trois-Ponts, la 100e de Marc Demain

Celui-ci s’est traduit par une affiche tout à fait originale, signée par Robert Paquet, l’auteur waimerais de bande dessinée et passionné de sport automobile. De quoi le motiver un peu plus encore pour présenter une épreuve à la hauteur de sa réputation.

De nombreux troubles-fêtes

Comptant toujours pour le championnat de la Fédération Wallonie Bruxelles, le Rallye de Trois-Ponts présente une liste des engagés bien fournie avec 120 équipages attendus ce dimanche 3 avril au départ, dont de nombreux régionaux. Face à Jean-Philippe Radoux et sa Mitsubishi Lancer EVO X, on retrouvera en Division 4 Pierre Hubin et Gérôme Bollette sur une monture identique, mais aussi Christophe Depreay et Aurore Rolin. Sans oublier Stéphane Grosjean et Stéphane Kairis avec leur redoutable Peugeot 205.

Les Divisions 1 à 3 réservées aux voitures équipées de pneus conventionnels seront aussi disputées avec en tête d’affiche Bruno Blaise et Valery Soret (Opel Corsa), Thomas Delrez et Mélissa Poncin (Renault Clio) ou David Schmetz et Jean-François Blaise (Opel Astra). Nombreux seront ceux à vouloir venir jouer les troubles fêtes comme Bourgeois-Gérôme (Peugeot 206), Georges-Lemaire (Renault Clio), Lejeune-Maigray (Citroën DS3), Wertz-Wertz (Peugeot 206) ou les inusables Delvaux-Servais (Renault Clio). Côté des Historiques, le match entre Jean-Pierre Van de Wauwer (Ford Sierra XR4i) et Grégoire Destexhe (BMW 325i) ne manquera pas d’intérêt.

Pour se départager, les concurrents devront disputer à trois reprises quatre spéciales différentes, dont une de plus de vingt kilomètres. Mais pour ne rien manquer du spectacle, il faudra se lever tôt, le départ de la première voiture à Basse-Bodeux étant prévu ce dimanche 3 avril à 7h30.