Budget participatif de Spa: le skatepark sera rénové

Après dépouillement, il s’avère que c’est ce deuxième projet qui a été élu par les citoyens (dont le vote compte pour 60% des voix), à hauteur de 61,57%, et par le Forum communal (dont le vote compte pour 40%), à raison de 75,79%. Soit un total de 67% des voix, contre 33% pour le verger-potager. La Ville leur octroiera donc 15 000 €. "Une cérémonie pour la remise du prix est prévue dans les prochaines semaines", informe Laura Bonazza, présidente du Forum communal.

"Un sport comme un autre"

Derrière ce projet de rénovation, on retrouve une vingtaine de jeunes Spadois, habitués de la rampe qui se situe aux abords du parc de l’ancien temple anglican, entre l’Intermarché et l’internat le Britannique, boulevard des Anglais. Tous y pratiquent le skate, la trottinette ou encore le roller. Pour faire connaître leur dossier et inviter les gens à voter pour eux, ils avaient notamment distribué des prospectus dans les boîtes aux lettres.

"Lors de la présentation, on a aussi expliqué que ce n’était pas un sport pour les gens qui traînent dans la rue mais un sport pour se défouler, un sport comme un autre. Le skate est d’ailleurs reconnu comme une discipline aux JO. Et il est vraiment nécessaire d’améliorer ce skatepark ", détaille Sohan Georis, l’un des porteurs de projet.

Pour ce faire, le groupe a décidé de rebaptiser les lieux "Sparks", contraction de Spa et de Skatepark. "On va également collaborer avec le Centre sportif Warfaaz et la maison des jeunes de Spa." Les travaux consisteront en la restauration de la rampe, le nettoyage du sol mais aussi l’ajout d’un module dit "pyramide", d’un quarter (une demi-rampe) et d’un pad (une sorte de table basse). "On déplacera aussi certains modules", explique Sohan Georis. À terme, les jeunes espèrent aussi pouvoir y organiser des compétitions.