Les travaux au lac de Warfaaz arrêtés quelques jours

Et le bourgmestre jalhaytois Michel Fransolet n’avait autre choix que de faire stopper les travaux par la police jeudi dernier.

Du côté du MR de Spa, on a voulu réagir à cela. "Les travaux actuels ont pour objectif de collecter des échantillons de boue provenant de différentes zones du lac, dans le but d’affiner le projet de réhabilitation du lac. Ces travaux s’inscrivent dans un cadre global qui nécessitera le dépôt d’un permis d’urbanisme en temps voulu. Cependant, préalablement des prélèvements sont indispensables. Une erreur administrative a entraîné une exécution trop rapide des prélèvements, sans une demande préalable d’un permis d’urbanisme à la commune de Jalhay. Suite à une concertation avec la commune de Jalhay, au cours de laquelle les tenants et aboutissants du projet ont été expliqués, ainsi que le calendrier serré et l’importance d’obtenir des résultats en vue de déposer un projet cohérent pour le lac, l’interdiction des travaux a été levée. Par conséquent, les travaux reprendront dès le début de la semaine prochaine et devraient durer au maximum 10 jours ouvrables. Le collège tient à exprimer ses regrets pour cette erreur de procédure et assure qu’il mettra en place des mesures pour éviter de telles situations à l’avenir. Il reste engagé à mener à bien le projet de réhabilitation du lac de Warfaaz afin de préserver ce site naturel d’importance pour la région."