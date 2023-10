Le budget communal de Spa a réveillé quelques tensions entre majorité et opposition

Du côté du budget extraordinaire, ce sont deux nouveaux investissements qui ont été ajoutés en accord avec le service des Travaux. "Il s’agit des travaux au lac de Warfaaz et l’acquisition des parcelles au golf suite à leur mise en vente par l’État fédéral." Le budget 2023 reste ambitieux, indique l’échevine. Cependant, il reste "en dessous des ratios de 2 % autorisés". En effet, la charge de la dette communale reste inférieure à 500 000 €. "La banque nous permet des gestions de la dette pour mieux gérer des dépenses. Jusqu’à présent, ça nous a bien réussi et on continuera si ça nous permet de gérer nos finances avec rigueur."

Trop ambitieux ?

Le groupe d’opposition Alternative-Plus a pointé un budget trop ambitieux, en citant notamment les projets de rénovation de la piscine et les travaux prévus au CPAS. "Le projet du CPAS est absolument irraisonnable. On a énormément de craintes par rapport aux finances futures de la Ville", a déclaré le conseiller Arnaud Fagnard, après avoir comparé la dette de la Ville de Spa à celles de la Grèce et de l’Espagne.

La bourgmestre, Sophie Delettre (MR), voulait comprendre: "Je voudrais lire entre les lignes. Vous estimez que le CPAS n’est pas une priorité ?" Ce à quoi Alternative-Plus, en fin de débat, a répondu qu’il ne l’aurait pas géré de "de cette manière-là".

Cette modification budgétaire a été approuvée par le MR, Osons Spa et s.p.a., Alternative-Plus a voté contre.