Enfin un accord pour l'aménagement provisoire de la place Royale à Spa

Le dossier n’est pas neuf, la place Royale a déjà fait l’objet de maintes propositions d’aménagement, comme le rappelle le conseiller Osons Spa, Yves Libert, qui remet le point à l’ordre du jour. "Le fait est qu’elle est dans l’état dans lequel on l’a toujours connue, empierrée. Ce qui rend son accès compliqué. Des propositions ont été faites dans tous les sens sans jamais aboutir."

D’un autre côté, il est conscient que des projets d’aménagement sont prévus, "mais on ne sait quand ils seront terminés, bien que nous partagions tous cette préoccupation que tout le monde puisse circuler sur cette place". Il propose donc soit de diminuer l’empierrement ou réaliser des aménagements purement provisoires en attendant le résultat des études en cours et les travaux définitifs.

Une idée à laquelle l’échevin des Travaux, Nicolas Tefnin (MR), souhaite répondre favorablement. "Il y a une solution qui serait sans doute plus acceptable pour le public que celle que vous citez. Il est envisagé de racler et de mettre des petits graviers comme dans l’allée du parc de Sept-Heures actuellement. Ce ne sont pas des aménagements idéaux mais cela pourrait faire office de solution intermédiaire."

C’est un "oui" franc et sincère qui a été acté.

Du côté de l’opposition Alternative-Plus, on regrette que le projet n’ait pas pu être accepté plus rapidement. Cependant, c’est "une bonne nouvelle pour les Spadois et les maraîchers". C’est une question de timing, souligne la bourgmestre, Sophie Delettre (MR).