Davantage de noms féminins dans l’espace public, à Spa?

L’année dernière, la cité thermale avait déjà sollicité sa population afin de dénommer un clos à Creppe, qui porte désormais le nom de Clos Monique Langen . Il rend hommage à l’ancienne concierge de l’école de Creppe, qui aura accompagné des générations d’enfants.

Toujours dans l’optique de féminiser plus de rues spadoises, le collège communal attend les propositions des riverains, pour le lundi 16 octobre 2023 au plus tard. À terme, ce seront dix propositions qui seront soumises au vote des citoyens.

Sur les réseaux

Depuis l’annonce de cet appel à idées, les internautes se sont lâchés sous la publication de l’invitation de la ville, en dénonçant le projet de clos projeté, route du Tonnelet. Pour rappel, celui-ci consiste en la création d’une quinzaine d’habitations unifamiliales et d’un immeuble de six appartements ainsi que le maintien de la villa existante et de la création d’une voirie communale.

De "la betonnette" au "clos Calamity Jeanne" en passant par "l’éclocidaire. [masculin et féminin identiques. Qui détruit les écosystèmes]", les propositions fusent. D’autres ne sont pas virulentes, comme "Belisama, déesse patronne des sources thermales" ou encore "Clos Maurane".

Toutes les propositions devront être accompagnées de quelques lignes d’explication évoquant le lien entre la ville de Spa et le nom. Elles sont à envoyer avant le 16 octobre par mail à l’adresse communication@villedespa.be ou par courrier à l’administration communale (rue de l’Hôtel de Ville, 44 à 4900 Spa).

À noter que les propositions doivent éviter des personnalités encore vivantes, "privilégier des personnes dont le décès remonte à plus de 20 ans".